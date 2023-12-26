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Югорский врач три часа оперировал руку пациенту с ножевым ранением

Хирург из Когалыма сумел сохранить руку пациенту с сильным ранением от ножа

Югорский врач три часа оперировал руку пациенту с ножевым ранением
Фото: Депздрав ХМАО

В Когалыме молодой врач спас руку 22-летнему горожанину. Пациент попал на операционный стол с ножевым ранением, в тяжелейшем состоянии после большой кровопотери. Хирург Мамедрагимов Мамедрагим Низам оглы более трех часов сшивал сосуды.

Доктор сосредоточился на основной задаче – сохранить руку пациента и предотвратить потерю крови. Он совместно с дежурным врачом Талехом Юсифовым и заведующим хирургическим отделением Дмитрием Гусевым сделал все возможное, чтобы найти и прошить пораженный участок. Врач отмечает, что успешная операция – это работа не только одного хирурга, но целой слаженной команды врачей, медицинских сестер и младшего медицинского персонала и благодарит каждого за успешную и правильную проделанную работу.

Новый хирург городской больницы недавно окончил ординатуру в Государственной медицинской академии Ханты-Мансийска. Его история полна вдохновения и решимости, и она началась после того, как сам он пережил в детстве несколько операций. После полного выздоровления, он принял решение стать врачом, похожим на доктора, который его вылечил. Это знакомство с миром медицины исцелило его и вдохновило на стремление помогать другим. Изначальный интерес к области хирургии складывался еще со школьных лет, но болезнь лишь укрепила его решимость и воздала должное его воодушевлению.


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          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
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              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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        bool(false)
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
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      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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        NULL
      }
    }
  }
}
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