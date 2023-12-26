СМИ сообщили о запрете запускать новогодние фейерверки в городах ХМАО

Администрация Нефтеюганска вводит особый противопожарный режим, который запрещает жителям запускать фейерверки. Об этом пишет «Вестник» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В период праздников вводится особый противопожарный режим. В рамках него физическим и юридическим лицам запрещено запускать фейерверки. Постановление администрации на стадии подписания. Такое решение было принято, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций и возгорания» , - отметили в пресс-службе.

По данным издания, аналогичный запрет будет действовать во всех городах ХМАО с 29 декабря по 8 января. Официального подтверждения информации пока нет.