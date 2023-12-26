​В Сургутском районе при столкновении большегрузов погиб пешеход

В Сургутском районе накануне, 25 декабря, произошло ДТП с погибшим. Авария случилась в 17:20 на 16 км автодороги «Подъезд к городу Когалым». По данным региональной Госавтоинспекции, 54-летний водитель грузового автомобиля Sitrak не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «КамАЗом». От удара Sitrak отбросило на стоящий автомобиль Vaw и находящихся на проезжей части двух пешеходов.

В результате аварии один из пешеходов - 43-летний мужчина - погиб, второй получил травмы.

Всего за сутки на дорогах ХМАО произошло 7 ДТП, в которых один человек скончался и 11 получили ранения.