В пяти районах ХМАО запустили все зимники

В пяти районах ХМАО запустили все запланированные к открытию зимние автодороги. Еще в двух районах работы по запуску зимников в эксплуатацию продолжаются, сообщает телеграм-канал Северавтодора.

По данным на 25 декабря, зимники на 100% введены в Нижневартовском, Сургутском, Ханты-Мансийском, Кондинском и Белоярском районах.

В Октябрьском районе продолжается обустройство зимников:

«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с.Перегребное», в т.ч. л/переправы через пр.Мулигорт и через р. Обь в районе с.Шеркалы;

«п. Сергино - пгт. Андра», в т. ч. л/переправы через пр. Алешкинская;

«пгт. Приобье - с. Перегребное», в том числе «Подъезд к с. Перегребное» и л/переправы через: пр. Ехалпосл, пр. Ун-Хобыстпосл, пр. Пугорас, пр. Пугорас, р. Обь.

В Березовском районе продолжается обустройство следующих зимников: