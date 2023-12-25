В Пыть-Яхе экстренно прооперировали пассажирку поезда, у которой случилось осложнение мочекаменной болезни

У пассажирки поезда случилось осложнение мочекаменной болезни – спасать ее взялись врачи из Пыть-Яха. В отделение больницы женщина поступила в тяжелом состоянии. По словам медиков, у нее был сепсис, инфекционно-токсический шок, наблюдались очень выраженные воспалительные изменения в крови.

«Ехала из деревни Варь-Еган в Челябинск на Новый год к детям. Подъезжая к Нижневартовску, почувствовала себя плохо, появились колики в правом боку, на вокзале стало хуже, начальник вокзала вызвала мне скорую, они меня обезболили, осмотрели, предложили в больницу, я не согласилась, вроде получше стало. Минут через 20 после Сургута я начала задыхаться, начались такие боли, я уже и подумала, что умираю», – вспоминает события того дня пациентка.

Женщине экстренно был выполнен весь спектр необходимых обследований, проведена операция. Малоинвазивная операция проводилась эндоскопическим методом, без разрезов, через естественные мочевыводящие пути, что является «золотым стандартом» лечения мочекаменной болезни. После операции пациентке установили дренаж, внутренний стент, чтобы нормализовать отток мочи. Еще на протяжении пяти дней врачи боролись за ее жизнь.

«Основное заболевание – мочекаменная болезнь. Скорее всего в поезде ее растрясло, камень из почки вышел и застрял в мочеточнике. На фоне конкремента произошло расширение полостной системы почек, моча застойная, в мочевой пузырь не попадала, накапливаясь в почке, в результате чего и произошел рефлюкс – бактериальная масса попала в общий системный кровоток, что привело к таким серьезным осложнениям как обструктивная уропатия, обструктивный пиелонефрит, сепсис и инфекционно-токсический шок», – рассказал врач уролог хирургического отделения БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» Шамси Марданлы.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже готова продолжить свое прерванное путешествие. Еще несколько дней она проведет под наблюдением лечащего врача уролога, затем ей уберут стент и дадут рекомендации по дальнейшему амбулаторному лечению хронических заболеваний мочеполовой системы. Новый год, как и планировалось, пациентка встретит уже в кругу близких людей, а не на больничной койке.