Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после жалобы многодетной югорчанки на проживание в аварийном доме

Глава Следственного комитет РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения к нему многодетной матери из поселка Пойковский. Женщина пожаловалась, что вместе с четырьмя детьми живет в аварийном доме и не может получить взамен нормальное жилье, сообщает телеграм-канал СУ СКР по ХМАО.

«В комментариях в аккаунте Приемной Председателя СК России А.И. Бастрыкина «ВКонтакте» обратилась жительница поселка Пойковский ХМАО – Югры. Женщина с четырьмя детьми проживает в многоквартирном доме, износ которого составляет более 78%. В 2019 году строение признано аварийным, однако до настоящего времени другое благоустроенное жилье проживающим там гражданам не предоставлено», — говорится в сообщении.

По словам югорчанки, в этом году одна из квартир обрушилась, а температура в комнатах не соответствует норме, что приводит к возникновению простудных заболеваний. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Следователи проводят проверку. Доклад об установленных обстоятельствах представят Александр Бастрыкину.