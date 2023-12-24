Почти 17 тысяч детей родились в ХМАО за 11 месяцев 2023 года

В Сургутском центре охраны материнства и детства родился юбилейный малыш. Об этом сообщил директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

«У Сергея и Галины Новиковых из Нефтеюганска родились девочки-близнецы, старшая дочь – Арина стала 7500 новорожденным Центра в 2023 году! Малышка весила при рождении 2830 гр., ее сестра-близнец Маша родилась весом 2 350 гр.», - написал Добровольский в своем телеграм-канале.

Он добавил, что Новиковы стали многодетной семьей. Они уже воспитывают двоих сыновей 6 и 3,5 лет.

Всего за 11 месяцев в ХМАО на свет появился 16 851 малыш: 8 643 мальчика и 8 208 девочек. Из них 164 двойни и 5 троен. По данным Центра охраны материнства и детства, в этом году женщины чаще рожали не первенцев, а вторых и третьих детей. По показателю рождаемости Югра входит в ТОП-10 по стране и занимает 9 место.