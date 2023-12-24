​Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с погибшим в Сургутском районе

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с погибшим, которое произошло вечером накануне, 23 декабря, на 24 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Сургутском районе. По предварительным данным, водитель Lada Granta допустил занос автомобиля, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo.

«В результате ДТП 2 человека пострадали, пассажир автомобиля Lada скончался на месте», - отметили в региональной Госавтоинспекции.

Ранее в этот же день в Сургутском районе произошла еще одна смертельная авария. Погибли три человека.