В Югре и Тюмени водителям напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переездах

На участках железной дороги в Югорске, Сургуте и Тюмени сказочные персонажи предупреждали водителей о необходимости соблюдать правила безопасности на железнодорожных переездах. Автовладельцев встречали Дед Мороз, Снегурочка, Белый медведь и Умный кролик. Каждый водитель получил памятку с правилами дорожного движения и тематический сувенир.

«С начала 2023 года в границах СвЖД произошло семь ДТП на переездах, пострадал один человек. За этот же период дежурными по переездам зафиксировано почти 1200 фактов проезда автомобилей на запрещающий сигнал светофора и объезда закрытых шлагбаумов. Каждое из этих нарушений могло привести к печальным последствиям», – рассказали в пресс-службе СвЖД.

Железнодорожники напомнили водителям о необходимости быть предельно внимательными при пересечении переездов, объяснили, что особую бдительность следует проявлять в периоды неблагоприятных метеоусловий – снегопадов и метелей, гололедицы – когда увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций. При подъезде к переезду следует руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, положением шлагбаума. Согласно правилам, железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта. Запрещается выезжать на переезд при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или перед приближающимся поездом, объезжать стоящие перед переездом машины по встречной полосе.