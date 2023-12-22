В Лангепасе похитили 650 метров трубопровода на сумму свыше миллиона рублей

В Лангепасе полицейские задержали подозреваемых в хищении трубопровода. Против них возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

По данным ведомства, злоумышленники изготовили ложные документы о праве собственности на участок нефтепровода. В результате им удалось похитить 650 метров трубопровода диаметром 53 сантиметра и весом более 62 тонн.

«Сообщники с помощью спецтехники откопали и демонтировали часть недействующего инженерного сооружения и вывезли его с территории месторождения. Законному владельцу нефтепровода нанесен ущерб на сумму свыше 1 миллиона рублей», - уточнили в пресс-службе полиции.