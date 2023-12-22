От жителей ХМАО ждут предложения по проведению Года семьи

Жители ХМАО могут направить предложения по проведению Года семьи. Озвучить свои варианты можно до 28 декабря включительно на портале «Открытый регион – Югра», сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В Югре сформирован проект плана основных мероприятий, посвященных тематическому году. В него уже вошли 111 событий, предложенных органами власти разного уровня. До 28 декабря включительно жители Югры могут высказать свое мнение о мероприятиях, включенных в план, или предложить свои варианты событий по проведению Года семьи в Югре», - сказано в сообщении.

Уточняется, что каждое предложение получит шанс стать частью плана мероприятий. Окончательное решение примет организационный комитет, сформированный по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой. Принять участие в обсуждении можно здесь.