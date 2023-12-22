На югорского школьника завели уголовные дела за работу на мошенников

В ХМАО двое пенсионеров - 85-летняя женщина и 75-летний мужчина - пострадали от действий мошенников в течение одного дня. Пожилых людей обманули по одной схеме: аферисты сообщили им о родственниках, которые якобы попали в ДТП и срочно нуждаются в деньгах. Находясь в состоянии стресса, пенсионеры согласились передать деньги курьеру. Общий ущерб составил порядка 800 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Полицейские оперативно нашли курьера - им оказался 16-летний школьник. По словам подростка, он нашел объявление о работе в Интернете. За услуги кураторы предложили ему от 3 до 10 % от полученных на руки сумм.

«Подросток понимал, что ему предстоит совершать противоправные действия, однако желание легкого заработка оказалось сильнее. В результате мошенникам он перевел 745 тысяч рублей, а себе за незаконную работу оставил 45 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе полиции.

В отношении школьника возбудили два уголовных дела.