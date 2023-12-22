На трассе в Ханты-Мансийском районе произошло ДТП из-за несоблюдения дистанции

Накануне, 21 декабря, на автодороге «Югра» в Ханты-Мансийском районе «Газ» врезался на светофоре в грузовик. Виновник аварии и его 20-летний пассажир получили травмы.

«В 15:30 на 27 км автодороги «Югра» в Ханты-Мансийском районе, 52-летний водитель «ГАЗ», двигаясь со стороны г. Нягань в сторону г. Ханты-Мансийск, по предварительным данным, не учёл безопасную дистанцию до впереди стоящего на светофоре транспортного средства «Hyundai» и допустил с ним столкновение», − сообщили в Госавтоинспекции Югры.

За минувшие сутки в округе зарегистрировали два ДТП, в которых пострадали трое человек.