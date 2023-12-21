Виртуальные дороги для передвижения дронов построят в ХМАО

В Югре появятся виртуальные дороги для беспилотников. «Строить» их начнут уже в 2024 году, сообщил директор окружного департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин.

«Правительством ХМАО подписана и утверждена концепция по развитию беспилотных транспортных систем, на днях подписана региональная программа развития беспилотного транспорта. В 2024 году в ХМАО начнется строительство инфраструктуры для беспилотников: это будут виртуальные дороги для передвижения дронов по территории региона», - цитирует Павла Ципорина «Сургутская трибуна».

По его словам, дроны будут доставлять необходимые грузы в отдаленные районы округа. Также беспилотники помогут специалистам отслеживать очаги пожаров и разливы рек.