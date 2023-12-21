Пенсионерка из ХМАО установила новый книжный рекорд

В Сургутском районе подвели итоги конкурса «Читатель года – 2023». Победительницей и новой книжной рекордсменкой стала 86-летняя жительница Федоровского Нина Захарова. За год она прочитала 669 книг. Это – рекорд Сургутского района.

Титул «Самая читающая семья Сургутского района» получили супруги Алексей Камкин и Елена Харламова. Каждый из них за год прочитал по две сотни книг, а в библиотеку приходил через день. Кроме того, супруги участвовали в акциях «Блокадный хлеб», «Самый русский композитор», «Читаем Пушкина».

Сургутская районная централизованная библиотечная система проводит конкурс «Читатель года» 11 лет. Читателями библиотек являются 30 тысяч жителей муниципалитета. Вместе они прочитывают полмиллиона книг за год.