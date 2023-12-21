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Самым желанным подарком на Новый год для югорчан являются деньги

Югорчане рассказали, что бы хотели получить на Новый год

Самым желанным подарком на Новый год для югорчан являются деньги
Фото: ru.freepik.com

20% югорчан считают, что самый желанный подарок на Новый год для них – деньги. О путешествии мечтают 19% опрошенных. 9% хотели бы получить на Новый год электронный девайс, 7% — сертификат на обучение. Такие данные приводит SuperJob.

Реже всего жители региона хотели бы получить инструменты для строительства, украшения, бытовую технику, алкоголь, книгу, билеты в театр или на концерт, косметику, кухонную утварь.

«Мужчины на Новый год чаще мечтают получить деньги, инструменты для строительства и ремонта, а также товары для спорта и активного отдыха. Женщины же в подарок на Новый год чаще хотят получить путешествие, сертификат на обучение и украшения», – сообщили в SuperJob.

Респонденты старше 45 лет чаще более молодых горожан мечтают об отпуске и инструментах для строительства и ремонта (20 и 7% соответственно). Обзавестись электронными девайсами или получить в подарок сертификат на обучение чаще хотели бы респонденты до 34 лет (11 и 13% соответственно).


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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
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        bool(false)
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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