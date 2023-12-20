Почти на четверть снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в ХМАО

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в ХМАО за неделю с 11 по 17 декабря сократилась на 23,4% по сравнению с предыдущей неделей. При этом она остается выше эпидемического порога на 23,8%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«В территориальной структуре заболеваемости доминирует население Сургута – 37,9%, Нижневартовска – 15,4%, Нефтеюганска – 8,9%. Рост заболеваемости отмечается в восьми муниципальных образованиях округа. Наибольший рост отмечается в городах Мегион, Радужный, Сургут», - сказано в сообщении.

С начала сезона в округе зарегистрировали 301 случай гриппа. Заболеваемость коронавирусом сократилась за неделю на 32%. У большинства пациентов (98,4%) заболевание протекает в форме ОРВИ, еще у 1,6% - в форме пневмонии.