В ХМАО ожидается потепление до +3 градусов

В ХМАО к концу рабочей недели ожидается потепление до плюсовых температур. Такой прогноз дает «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Теплеть начнет в четверг, 21 декабря. В отдельных районах прогнозируется 0 градусов, умеренные осадки и мокрый снег. В пятницу, 22 декабря, воздух в некоторых районах округа прогреется до +3 градусов, пишет «Вестник Сургутского района».

«Ночью небольшие, местами умеренные осадки, днем местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -1,-6 °С, при прояснениях -10,-15 °С °С, днем +2,-3 °С, местами -6,-11 °С», - говорится в сообщении синоптиков.