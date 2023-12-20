В ХМАО в ноябре ускорилась инфляция

Официальная инфляция в ХМАО в ноябре ускорилась до 4,86%. Сильнее всего подорожали услуги - сразу на 10%, цены на продукты выросли на 6,1%, на непродовольственные товары – на 0,26%, сообщает тюменское отделение Центробанка.

«В ноябре продолжился рост издержек производителей и переработчиков животноводческой продукции, а спрос на конечный продукт оставался высоким. В результате в годовом сопоставлении ускорился рост цен на свинину, курицу и говядину, фарш, пельмени, вареную колбасу и яйца. В ноябре по сравнению с прошлым годом сыр дешевел медленнее, чем в октябре. Сливочное масло стало дороже, чем год назад, тогда как месяцем ранее было дешевле», – рассказали в тюменском отделении Банка России.

На инфляцию в сфере услуг повлияли ускорившийся рост цен на авиабилеты, индексация тарифов на проезд в плацкарте, а также удорожание аренды жилой недвижимости.

При этом уровень годовой инфляции в ХМАО остается ниже, чем в Уральском федеральном округе (6,41%) и России в целом (7,48%).