Югорчан зовут поучаствовать в проекте «Всей семьей»

Жителей ХМАО приглашают принять участие в проекте «Всей семьей», который с 15 декабря проходит во всех регионах страны. У югорчан есть возможность рассказать о своей семье, ее традициях и выиграть призы, сообщает телеграм-канал окружного правительства.

«Суть проекта проста. Раз в неделю надо выполнять несложные задания вместе со всеми членами своей семьи: приготовить ужин, сходить в музей или заняться спортом. Затем публикуй фотоотчет на своей странице в соцсетях (VK или «Одноклассники») с хештегом #всейсемьей», - говорится в сообщении.

Промежуточные розыгрыши подарков для всех участников будут проводиться каждый месяц. А в конце марта состоится финальное награждение самых активных семей – их ждут особенные и ценные подарки. Среди них 100 семейных туров по России от проекта «Больше, чем путешествие».

Первое задание новогоднее – нужно всей семьей нарядить елку.

Участвовать в проекте может любая семья с детьми. Пройти регистрацию можно в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Подробная информация о проекте «Всей семьей» на официальном сайте всейсемьей.рф.