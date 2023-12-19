Эксперты Роспотребнадзора Югры рассказали на что обращать внимание при покупке красной икры

В преддверии Нового года югорчанам рассказали, как не отравиться красной икрой. Жителей округа предупредили об опасной добавке, которая не должна быть в составе.

«Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213», − рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Югры.

Кроме того, стоит помнить и о других правилах покупки деликатеса:

не приобретайте икру с рук и в местах несанкционированной торговли;

внимательно читайте этикету – на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки;

маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть выбита изнутри;

крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой;

икра должна заполнять баночку полностью;

икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок;

если икра истекает соком, а икринки – «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали;

натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны;

натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся;

если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

Хранить икру нужно в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара. При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке икру лучше не хранить, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.