Ограничение скорости ввели на дорогах Сургутского района из-за метели и снегопада

На дорогах Сургутского района ввели ограничение скорости. Причина - метель, снегопад и плохая видимость, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями: боковой ветер, метель, снег, плохая видимость, вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч на автомобильных дорогах», - говорится в сообщении.

По данным ГО и ЧС районной администрации, ограничения введены на следующих участках:

Нефтеюганск - Сургут км 42+710 - 59+257;

Северный обход Сургута км 0 - 22+144;

Сургут - Нижневартовск км 12+706 - 33+760;

Сургут - Лянтор км 12+187 - 42+278;

Восточная объездная Сургута км 0 - 23+773;

Сургут - Нижневартовск 34 - 100.