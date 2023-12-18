Югра заняла второе место в рейтинге регионов по уровню интеллектуальной зрелости. Она уступила лишь Московской области. Таковы результаты исследования Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве России, пишет телеграм-канал «Югра официально».

«В анкетировании участвовало 89 субъектов страны. Респондентам нужно было ответить более чем на 40 вопросов. Оценивалось использование искусственного интеллекта, эффекты от его применения, инфраструктура и данные, необходимые для внедрения новых технологий», - сказано в сообщении.

Данное исследование проводилось впервые. Это оценка ИИ-зрелости всей системы экономики и госуправления. По словам экспертов, сейчас в стране около 1000 компаний и 90 исследовательских центров заняты разработками, связанными с искусственным интеллектом. У каждого региона есть своя повестка в сфере ИИ.