Семь ДТП зарегистрировали в Югре в минувшие выходные

За прошедшие выходные на дорогах Югры произошло семь ДТП, в которых четыре человека погибли и еще восемь − получили травмы. Среди них оказалась 13-летняя девочка, пострадавшая в аварии накануне.

Так, в воскресенье, 17 декабря, на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 58-летний водитель «МАЗ» спровоцировал аварию, совершая обгон. «По предварительным данным, при выполнении маневра «обгон», не справился с управлением, допустил выезд полуприцепа на полосу встречного движения, после чего наехал на дорожное ограждение с последующим столкновением с автомобилем «Lexus», под управлением 45-летнего мужчины. В результате ДТП водитель автомобиля «Lexus» и 2 его пассажира, в том числе 13-летняя девочка, получили травмы», − говорится в сообщении Госавтоинспекции Югры.

Напоминаем, что в минувшие выходные на автодороге «Сургут-Нижневартовск» скончался водитель «Mazda». Также ДТП с летальным исходом зарегистрировали на трассе «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск». При происшествии погибли два человека.