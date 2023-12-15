Четыре человека пострадали на загородной автодороге в Югре

В четверг, 14 декабря, на автодороге «Сургут-Нижневартовск» случилось ДТП с четырьмя пострадавшими. Виновник аварии, 23-летний пассажир «ГАЗ», не учел дорожно-метеорологические условия и слетел на «встречку», где столкнулся с другим автомобилем.

«В 09:23 на 31 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Сургутском районе, 23-летний водитель автомобиля «ГАЗ», двигаясь в направлении города Сургут, по предварительным данным, не учел дорожно-метеорологические условия, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством «Луидор», от удара последнее столкнулось с «ГАЗ», − рассказали в пресс-службе отделения пропаганды УГИБДД Югры.

В результате ДТП водитель «Луидор» и два его пассажира, а также водитель «ГАЗ» получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали шесть автоаварий, в которых пострадали девять человек.