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​За год бюджет Югры увеличивался трижды и в итоге оказался на 100 млрд больше по доходам, чем планировалось

В Югре прошло последнее в этом году заседание окружной думы

​За год бюджет Югры увеличивался трижды и в итоге оказался на 100 млрд больше по доходам, чем планировалось
Фото dumahmao.ru

На последнем заседании думы Югры в этом году депутаты одобрили изменения в бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Как отметил спикер окружного парламента Борис Хохряков, эта корректировка является третьей за текущий год, при этом каждый раз бюджет увеличивается.

Доходная часть бюджета округа увеличивается на 27,8 миллиарда рублей в 2023 году, на 212,8 миллиона рублей в 2024 году и на 180,3 миллиона рублей в 2025 году. Аналогично возрастают и расходы: на 13 миллиардов рублей в 2023 году, на 304,7 миллиона в 2024 году и на 180,3 миллиона в 2025 году. Указанные изменения приведут к увеличению дефицита бюджета: на 2023 год запланирован дефицит в размере 5 миллиардов рублей, на 2024 год – 41,9 миллиарда рублей и на 2025 год – 22,6 миллиарда рублей.

Среди 25 государственных программ бюджетные ассигнования увеличены по 13 из них. Основные увеличения бюджетных ассигнований направлены на социальное и демографическое развитие, транспортную систему (в частности, приобретение автобусов и субсидирование перевозок), покупку нежилых помещений для нужд государственных и муниципальных учреждений, развитие физкультуры и спорта.

«Вместе с изменениями социального законодательства, депутаты большинством голосов одобрили корректировку регионального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сторону увеличения, – отметила депутат думы Югры Ирина Урванцева. – В этом году бюджет увеличивали три раза: в апреле, октябре, и сейчас, в декабре. Доходы увеличены на 26 миллиардов рублей за счет сумм, поступивших от налогов, а также за счет средств, которые поступили по программе «Сотрудничество» и из федерального бюджета, и составили 391 миллиард рублей. Всего за год доходы увеличены более чем на 100 миллиардов рублей».

А заместитель председателя думы Югры Владимир Семенов добавил: «Также на заседании установлены новые нормы поддержки женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, предусмотрена помощь малоимущим семьям, расширены категории граждан, имеющих право на Югорский семейный капитал. Сам размер Югорского семейного капитала с 1 января 2024 года установлен в сумме 177 000 рублей. Надеюсь, что эти меры благотворно скажутся на повышении рождаемости и сохранении репродуктивного здоровья женщин».


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Сегодня в 16:20, просмотров: 79, комментариев: 0
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