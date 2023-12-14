В Югре завершен турнир Специальной Олимпиады России

В Ханты-Мансийске завершен турнир Специальной Олимпиады России. Соревнования собрали более 120 атлетов с особенностями ментального развития в возрастной категории от 12 до 22 лет из различных регионов, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменскую, Томскую, Оренбургскую и Омскую области. Принимающая соревнования Югры была представлена двумя сборными в составе 36 спортсменов из Урая, Покачей, Сургута, Мегиона, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, а также Советского, Березовского, Кондинского и Советского районов. Соревнования прошли при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и правительства Югры.

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что спортсмены из автономного округа с 2012 года успешно выступают на турнирах Специальной Олимпиады. Только в 2023 году югорчане привезти 26 медалей с Единых Игр Специальной Олимпиады в Казани. «В этом году мы впервые принимаем этот турнир и ответственно подошли к организации соревнований. Постоянно были на связи с оргкомитетом турнира, чтобы выдержать все стандарты в части безопасности участников, наличию спортивного инвентаря, готовности площадок», – отметила глава региона.

Соревнования проходили на двух спортивных аренах: в бассейне Ледового дворца спорта и в Центре развития теннисного спорта. Югорские пловцы показали впечатляющие результаты, завоевав 27 медалей, включая 15 золотых. Особое внимание привлекло выступление урайского пловца Дмитрия Пупкова, который выиграл три золотые медали. Как рассказала его тренер Елена Бусаева, Дмитрий планирует поехать на чемпионат мира по плаванию для спортсменов с синдромом Дауна, который пройдет в марте 2024 года в Анталии.

«Здорово, что нашим юным спортсменам выдалась возможность проявить себя на родной земле. От всего сердца хочу поблагодарить спортсменов за высокие результаты, а также тренеров, которые помогают им в этом. Желаем дальнейших спортивных успехов!», – отметил директор Центра адаптивного спорта Михаил Вторушин.

Спортсмены из Югры также завоевали 12 медалей в настольном теннисе – из них шесть золотых, четыре серебряных и две бронзовых. Также представители автономного округа отлично показали себя в бочче – это игра с мячом для людей с ограниченными двигательными возможностями, похожая на боулинг, петанк и боулз. В этой дисциплине югорчане завоевали 11 медалей – пять золотых, две серебряных и две бронзовых. То есть суммарно за турнир Специальной Олимпиады спортсмены из Югры заслужили 50 наград.

«Одна из главных задач программы социальных инвестиций «Родные города» – это создание среды для самореализации жителей наших регионов. По всей России мы реализуем десятки культурных, научных, образовательных и спортивных проектов. Много инициатив мы поддерживаем и в Югре, где создана прекрасная социальная и спортивная инфраструктура и могут проходить соревнования любого уровня, – прокомментировал заместитель генерального директора компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль. – Турнир Специальной Олимпиады России – особенный для нас. Здесь каждый спортсмен своим примером показывает безграничный запас внутренней силы, искренности и доброты. И мы поддерживаем тех, кто по-настоящему способен заряжать и мотивировать окружающих».

«Это называется «инклюзия». Это то, к чему мы должны все стремиться. Мы все разные, но только вместе мы – сильная страна, сильное общество, не исключая никого, а поддерживая тех, кто в этом нуждается, – подчеркнула президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер. – Спорт, прежде всего, призван создавать атмосферу радости и добра, разрушая барьеры и условности. Основная цель Специальной Олимпиады России – через занятия спортом помочь взрослым и детям с нарушением интеллекта адаптироваться к жизни в обществе. Не менее важная цель — помочь обществу принять людей с особенностями развития, понять их и проникнуться уважением к ним и поддержать их семьи. За спортивными тренировками и соревнованиями скрываются тысячи личных побед, которые иногда видны только близким людям – родителям и наставникам».