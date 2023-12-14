Следить за лесными пожарами в Сургутском районе будут дроны

В Сургутском районе приобрели квадрокоптеры, которые помогут бороться с пожарами. Беспилотники помогут определять направление пожара и дополнительные условия, которые важны при ликвидации возгорания. Также дроны планируется использовать для розыска пропавших людей и проверки соблюдения противопожарных мер владельцами дачных участков, сообщили в пресс-службе районной мэрии.

Устройства будут использовать специалисты единой дежурной диспетчерской службы и управления по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района.

«Если у нас возникает где-то возгорание, задымление, мы можем реагировать, не дожидаясь дополнительной помощи со стороны Авиалесоохраны, потому что самолеты летают в определенных условиях погодных, температурных, ночью они не летают, а вот квадрокоптер даже в ночное время способен летать и оценивать обстановку, фотографировать», – отметила начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района Алла Вавилина.

Приобретенный квадрокоптер обладает широкоугольной камерой с тепловизором, инфракрасным датчиком, передачей видео и громкоговорителем. В случае опасности он поможет оперативно оповестить население о надвигающейся угрозе. Теперь принять решение об эвакуации населения и понять, есть ли на пути следования пламени преграда, станет проще, подчеркивают в управлении по делам ГО и ЧС.