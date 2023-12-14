Следить за лесными пожарами в Сургутском районе будут дроны

В Сургутском районе приобрели квадрокоптеры, которые помогут бороться с пожарами. Беспилотники помогут определять направление пожара и дополнительные условия, которые важны при ликвидации возгорания. Также дроны планируется использовать для розыска пропавших людей и проверки соблюдения противопожарных мер владельцами дачных участков, сообщили в пресс-службе районной мэрии.
Устройства будут использовать специалисты единой дежурной диспетчерской службы и управления по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района.
«Если у нас возникает где-то возгорание, задымление, мы можем реагировать, не дожидаясь дополнительной помощи со стороны Авиалесоохраны, потому что самолеты летают в определенных условиях погодных, температурных, ночью они не летают, а вот квадрокоптер даже в ночное время способен летать и оценивать обстановку, фотографировать», – отметила начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района Алла Вавилина.
Приобретенный квадрокоптер обладает широкоугольной камерой с тепловизором, инфракрасным датчиком, передачей видео и громкоговорителем. В случае опасности он поможет оперативно оповестить население о надвигающейся угрозе. Теперь принять решение об эвакуации населения и понять, есть ли на пути следования пламени преграда, станет проще, подчеркивают в управлении по делам ГО и ЧС.
Вот здесь в Сургутском районе радуются десятку квадрокоптеров, хотя по смысле их должно быть у них не менее тысячи.
Ну да ладно. Наверное дефицит.
С другой стороны в Сургуте создали и пилотажную группу «Барсы», и аэродром «Боровое», и геноме человека и ВМТ заинтересовались, а патрулирование лесов по прежнему осуществляют летчики- наблюдатели с маломощной базы авиаохраны лесов.
Помните рассказ Аркадия Гайдара «Дым в лесу», когда забугорный ворог поджег лес в дальневосточной тайге, чтобы лесной пожар уничтожил авиазавод.
Фабулу этой повести пересказывать не нужно, но лётчик наблюдатель обнаружил поджигателя и он отстреливаясь сбил самолёт и пилот совершил вынужденную посадку, а дети заблудившиеся в лесу его нашли и он с их помощью добрался до посёлка и спас авиазавод. А пограничники, тем временем, повязали поджигателя советского леса. Как-то так описывал Аркадий Гайдар детей предвоенного поколения, патриотов своей Родины -Страны Советов. Ну да ладно.
Известно, что лесные пожары в Югре не только природного характера, но результат умышленных поджогов, чего уж скрывать, «здесь все свои люди».
И даже вознаграждение Губернатор Югры Наталья Комарова назначила за поимку злодеев- поджигателей.
Но с поимкой злодеев и судами над поджигателями лесов дело идёт как-то туго.
А это потому что на охране лесов нет квадрокоптеров.
Смотрите.
На дорогах везде видеокамер, как грязи их и ни одно нарушение ПДД не скроется от их электронного ока.
И в офисах видеокамер миллионы. И на избирательных участках сотни тысяч.
А на охране лесов от пожара как и сто лет назад стоит лесничий обходчик, если его ещё не сократили или самолёт Ан-2 с ограниченным лимитом на топливо.
Казалось бы пришел ИИ, нейросеть стала нашей повседневностью.
А квадрокоптеры нет, не стали повседневностью.
Наладить их производство на любой площадке в Технопарках Югры дело техники и можно на раз-два.
За счет бюджета, естественно, регионального. И технопарки завалят Югру этой востребований продукцией.
Но нет.
Что-то мешает.
Может быть 2-й мост через Обь мешает или НТЦ для изучения геноме человека и ВМТ.
Не знаю.
Только сообщение о поступлении. Квадрокоптеров в Сургутский район эта новость из разряда:
- «лучше поздно, чем никогда, сказал еврей положа голову на рельсы и глядя вслед уходящему поезду».
Потому что за прошедший летний пожарный сезон Югра потеряла от лесных пожаров 5 млр рублей.
Считать бюджетные деньги никогда не рано, и никогда не поздно.