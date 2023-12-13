В Югре в 26-й раз прошла выставка-ярмарка «Товары земли Югорской»

В Ханты-Мансийске прошла 26-я выставка-ярмарка с продукцией от малого и среднего бизнеса Югры – «Товары земли Югорской». Это мероприятие – один из традиционных и крупнейших проектов демонстрации сельскохозяйственной и иной продукции, которую создают жители и компании региона. Более 200 предприятий малого и среднего бизнеса автономного округа, многие из которых отмечены знаком «Сделано в Югре!», были представлены на «Товарах земли Югорской».

Участники выставки представили широкий ассортимент продукции, включая фермерские продукты, рыбную и мясную продукцию, сладости, текстиль и одежду. Губернатор Югры Наталья Комарова посетила мероприятия и вручила сертификаты соответствия товаропроизводителям, прошедшим сертификацию органического производства и продукции «Халяль».

«В самом брендовом событии региона – выставке-ярмарке окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской» принимают участие 203 предприятия и товаропроизводителя деревообрабатывающей, текстильной, пищевой промышленности, агропромышленного сектора, общественного питания, национальные общины. Отмечу. Наш товарный знак «Сделано в Югре» – это качество, узнаваемость, развитие. Югра – лидер среди регионов России по производству органических дикоросов. Еще три предприятия получили федеральную сертификацию: ООО «Дикоросы Югры», ИП Клищенко О. А., СРПК «Волна», – отметила глава региона в своих социальных сетях.

На выставке также прошел конкурс в шести номинациях, среди которых «Хлебобулочные изделия», «Кондитерские изделия с отделкой», «Мясные и колбасные изделия», «Молоко и молочные продукты», «Рыба и изделия из рыбы», «Дикоросы». Победители определяются по итогам экспертной оценки и народного голосования. Финалисты и победители получат дипломы и денежные призы, общий призовой фонд которых составляет 1 миллион рублей.

«Югра становится лидером. Товары достойно представляют регион на общероссийском рынке. В этом году Югра заняла первое место по количеству сертифицированных органических производителей дикоросов. Это действительно достойный итог нашей с вами совместной работы», – отметила заместитель руководителя АНО «Российская система качества» Елена Саратцева.

В рамках двухдневного мероприятия также прошла деловая программа, предоставляющую участникам возможность рассказать о своей продукции. Выставка «Товары земли Югорской» является частью обширной работы окружных властей по поддержке малого и среднего бизнеса в агропромышленном секторе. По предварительным данным, объем производства продукции сельского хозяйства в Югре в 2023 году превысил показатели прошлого года, достигнув 8,4 млрд рублей. Как рассказывают представители окружной власти, быстрее всех растет производство говядины, мяса и субпродуктов, домашней птицы, а также полуфабрикатов.

В ходе деловой программы были подписаны соглашения между АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» и АУ «Технопарк высоких технологий», а также о сотрудничестве в области рыбодобычи и логистики между Рыбокомбинатом Ханты-Мансийска и Югорским рыбоводным заводом.

Специально для удобного доступа всех желающих к продукции из Югры был создан маркетплейс – «ЮграМаркет». Платформа разработана для самозанятых, которые могут там продавать как свои товары, так и оказывать услуги. Пока на площадке зарегистрировались 80 участников, которые реализуют там более двух тысяч единиц товаров и услуг. Присоединиться к «ЮграМаркету» в качестве продавца можно через фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» или заявку непосредственно на портале.