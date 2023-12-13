Федеральный центр для подготовки волонтеров откроют в Югре

Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках своей рабочей поездки в Москву провела переговоры с депутатом и председателем комитета по молодежной политике Госдумы РФ Артемом Метелевым. В ходе встречи было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Югры, Ассоциацией волонтерских центров России и АНО «Молодежный центр Югры». Документ направлен на создание и развитие центра компетенций по общественным инициативам и добровольчеству под названием «Добрино».

Наталья Комарова подчеркнула важность этого направления для Югры, отметив, что регион входит в пятерку лидеров по развитию некоммерческого сектора и социального предпринимательства в России. Она также привела в пример успешные практики Югры, используемые другими регионами, включая Москву и Амурскую область.

Югра стала победителем Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций по молодежной политике. Артем Метелев отметил важность создания в Ханты-Мансийске федерального центра компетенций, сравнимого с крупными федеральными площадками – такими, как «Сенеж», «Машук» или «Таврида».

«Некоммерческий сектор, волонтерское движение показывают колоссальный рост последние десять лет. Сегодня в них участвует 28% россиян, причём готовы участвовать значительно больше – до половины граждан. Поэтому появление в Ханты-Мансийске федерального центра компетенций актуально. Мы заинтересованы в том, чтобы этот проект здесь состоялся», – сказал Артем Метелев.

Среди приоритетных направлений работы для «Добрино» – развитие профессиональных компетенций специалистов СОНКО и добровольцев, а также вовлечение югорских образовательных учреждений в программу «Обучение служением» Ассоциации волонтерских центров. Центр также должен стать местом проведения международных образовательных стажировок, способствуя обмену опытом российских и зарубежных специалистов в сфере гуманитарного сотрудничества.