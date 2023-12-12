Более 600 общественных и дворовых территорий благоустроили в Югре за пять лет

На совместном заседании совета по развитию местного самоуправления и комиссии по противодействию коррупции Ханты-Мансийского автономного округа, которое прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой, были подведены итоги реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Губернатор напомнила о задаче, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, касающейся увеличения количества городов с благоприятной средой. С 2019 по 2023 годы в Югре благоустроены 295 общественных и 311 дворовых территорий, что повысило долю городов с благоприятной средой с 31 до 63 процентов.

«Подчеркну, что создание новых общественных пространств в Югре способствует увеличению туристического потока, который, в свою очередь, влияет на многие сферы, стимулируя достижение целевых показателей других национальных проектов», – отметил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

По данным за 11 месяцев 2023 года, Югра занимает лидирующие позиции по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в РФ, занимая 16-е место в России и третье в Уральском федеральном округе. Наталья Комарова призвала местные власти использовать результаты оценки индекса качества городской среды для градостроительного планирования.