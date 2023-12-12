В ХМАО ввели в эксплуатацию третий автозимник

В Югре сегодня, 12 декабря, ввели в эксплуатацию автозимник Белогорье – Луговской – Троица. Он стал третьим в регионе, сообщает управление автодорог округа.

«11 декабря прошла приемочная комиссия автозимника Белогорье – Луговской – Троица и ледовой переправы через протоку Ендырская», – сказано в сообщении.

Протяженность зимней дороги составила 20 километров. По ней можно передвигаться на автомобилях массой до 15 тонн.

Ранее в ХМАО запустили два автозимника - Ханты-Мансийск — Талинка – Белогорье и Былино – Зайцева речка. В ближайшее время планируется открыть движения по автозимнику Троица – Елизарово.