Делегация Югры приняла участие в международном форуме #МЫВМЕСТЕ

Делегация из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с разнообразными успехами вернулась с Международном форуме #МЫВМЕСТЕ, прошедшего в Москве. В форуме участвовали активные волонтеры, руководители волонтерских объединений и представители социальных некоммерческих организаций (СО НКО) из 89 субъектов РФ.

«По итогам Международной премии форума в этом году наш Александр Иванов признан лучшим амбассадором, – рассказала в своих социальных сетях губернатор Югры Наталья Комарова. – Директор молодежного центра «Перспектива» Зиля Амирханова (Нефтеюганский район), руководитель проекта «Фудшеринг» Владимир Овсепян (Нефтеюганск) вошли в амбассадорский топ-30. Директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив, внешних связей Югры Яков Самохвалов вошел в состав совета Ассоциации волонтерских центров – одной из крупнейших некоммерческих российских организаций, объединяющей 169 волонтерских организаций и 11 федеральных организаций в сфере добровольчества. Поздравляю земляков!»

На форуме 5 декабря 2023 года, в День добровольца, югорчане провели интерактивные включения своих волонтерских проектов. Также прошло праздничное мероприятие «80 дней до старта волонтерского корпуса Всемирного фестиваля молодежи», включавшее в себя телемост с центрами подготовки волонтеров и награждение победителей конкурса официальной песни волонтеров. А на стенде Югры на выставке «Россия» на ВДНХ прошли благотворительные акции с участием посетителей.

«Форум «МыВместе» стал частью Международной выставки «Россия», инициированной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В день добровольца, 5 декабря, на стенде Югры наша делегация провела благотворительные акции с участием посетителей», – дополнила глава Югры.

Напомним, что 2023 год в Югре объявлен Годом взаимопомощи. В его рамках прошло более ста мероприятий по семи направлениям: социальная поддержка, здравоохранение, добровольчество, культура, образование, экология, физическая культура и спорт. Югорчане организовывали и участвовали в бесплатных уроках, мастер-классах, кинопоказах, спектаклях, добровольческих акциях и социальных проектах, лекциях и школьных уроках на тему взаимопомощи и многих других мероприятиях.

Регион демонстрирует выдающиеся достижения в сфере добровольчества. Всего в регионе только в официальных реестрах волонтеров состоит более 50 тысяч человек, в 2023 году к ним присоединились еще более 15 тысяч волонтеров (в том числе – «серебряных»), они реализовали 534 новых проекта в сфере добровольчества. За 2023 год югорчане собрали и отправили нуждающимся около 1,5 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Как сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, в уходящем году на премию благотворительных и социально значимых проектов «Признание» было подано 150 заявок из 19 муниципальных образований. В онлайн-голосовании за понравившуюся практику участвовали более 10 тысяч югорчан. В номинации «Милосердие без границ» победила Оксана Иванова из Ханты-Мансийска, которая помогает адаптировать к городской среде детей с особенностями развития.

В Югре также прошла Студенческая неделя добра, которая собрала 15 тысяч участников из 25 НКО. В пяти вузах, которые базируются на территории автономного округа, запущена программа «Обучение служением». В волонтерский корпус Российской студенческой весны, финал которой среди учреждений профессионального образования прошел в Ханты-Мансийске, записались более 300 человек. Причем разброс желающих был таким, что самому младшему добровольцу было 12 лет, а самому старшему – 72 года.

В России 2024-й год будет посвящен семье, а в Югре Наталья Комарова после масштабного общественного обсуждения озвучила тему года – народное сплочение.