В пятницу, 8 декабря, на промзоне поселка Солнечный в Сургутском районе загорелся склад. Существовала угроза распространения огня на транспорт, стоящий рядом, однако пожарные КУ «Центроспас-Югория» вовремя смогли расправиться с возгоранием.

«В результате пожара внутри бокса повреждено производственное оборудование по переработке мусора и мусор на общей площади 500 м2, обрушена кровля на площади 750 м2, бокс внутри закопчен на площади 400 м2. Спасено материальных ценностей на сумму 50 000 000 рублей», – рассказали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

В настоящий момент ущерб устанавливается. Пострадавших нет

Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.