Мэрам Ханты-Мансийска и Когалыма добавили полномочий

В ХМАО избраны новые председатель и заместитель председателя совета муниципальных образований округа. Новые должности получили мэры Ханты-Мансийска и Когалыма, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«По итогам голосования новым председателем стал глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, заместителем председателя избран глава города Когалыма Николай Пальчиков, исполнительным директором назначена Оксана Лунгите, ранее занимавшая должность начальника управления общественных связей администрации города Ханты-Мансийска», - сказано в сообщении.

Совет призван выступать площадкой для диалога между представителями регионального и муниципального уровней, отметил первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов. «Ассоциация должна стать действенным инструментом по защите прав и интересов муниципальных образований, руководителей и служащих муниципальных образований», - добавил он.