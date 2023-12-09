16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  91,6402   EUR  98,8409  

Новости

Больше новостей
Вы когда-нибудь ходили на публичные слушания?
Комментировать
0
Запрет мобильных телефонов на уроках в школах - это...
Комментировать
0
Больше опросов

​Брак иностранца и югорчанки завершился уголовным делом

Полицейские возбудили уголовное дело после брака югорчанки и мигранта

​Брак иностранца и югорчанки завершился уголовным делом
Фото: ru.freepik.com

В полицию Сургутского района обратился 35-летний иностранец, чтобы оформить разрешение на временное проживание в России. Ранее мужчина зарегистрировал брак с 39-летней местной жительницей. Полицейские установили, что женщина вышла замуж за мигранта, чтобы он мог получить разрешительные документы. Для достоверности брака родственница иностранца зарегистрировала новобрачных в поселке Федоровский.

Сургутский районный суд признал брак фиктивным. Кроме того, в отношении родственницы мигранта возбудили уголовное дело по статье о фиктивной регистрации. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

«Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении», - уточнили в ОМВД России по Сургутскому району.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:26, просмотров: 207, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Два служебных пса из Сургута проведут пенсию на ферме 754
  2. ​В 2024 году увеличится размер Югорского семейного капитала 666
  3. Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 декабря? // АФИША 627
  4. ​Югорчанам рассказали, как избежать обморожения в мороз 625
  5. ​Владимир Путин объявил о выдвижении на пятый президентский срок 609
  6. В России борятся с «эффектом кенгуру» на дорогах 568
  7. ​Имущество за 1 рубль в аренду – классная идея. Лишь бы к ней не присосались те, кто не производит ничего полезного 559
  8. В Ханты-Мансийске 8 домов остались без электричества из-за морозов 516
  9. ​Дублер Транссиба через Югру – проект столетия, если он реализуется – это вдохнет жизнь в огромную территорию 310
  10. ​Сургутян предупредили об опасности поездок на снегоходной технике 305
  1. В детсады и школы Югры поставляли опасную продукцию 2539
  2. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 1766
  3. Жительница Лангепаса до смерти забила своего ребенка 1583
  4. В Сургуте пассажиры больше часа ждали автобус и устроили давку 1561
  5. ​В ХМАО из-за морозов подорожает отопление 1543
  6. Новогодние процедуры: преображаемся к праздникам 1439
  7. В Сургуте продали ТРЦ, который принадлежал опальному бизнесмену 1406
  8. Стало известно, как югорчанам будут выплачивать пенсии и пособия в декабре 1301
  9. КВНщики из Сургута снялись в популярном сериале 1264
  10. ​Дайте два 1215
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 33569
  2. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 6754
  3. Стены помнят. Пока помнят… 4491
  4. ​Югорским пенсионерам выплатят по тысяче рублей 4138
  5. ​Закон и мифотворчество 3355
  6. ​Одноэтажный Сургут 3165
  7. Звоните участковому 2981
  8. Самая большая новогодняя елка в Сургуте будет 20 метров в высоту 2913
  9. Встреча наследника российского престола и шведского ученого в Сургуте 2819
  10. ​А вот в Иркутске… 2757

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика