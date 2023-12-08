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​Югорчанам рассказали, как избежать обморожения в мороз

В Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, как избежать обморожения при аномальных морозах

​Югорчанам рассказали, как избежать обморожения в мороз
Фото: ru.freepik.com

В Роспотребнадзоре ХМАО напомнили об основных правилах, которые позволят избежать обморожения при прогулках и работе на воздухе. В ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, в округе сохранится очень холодная погода - до -30-40 градусов.

В ведомстве подчеркнули, что к обморожению может приводить тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, предшествующая холодовая травма. Осторожность следует проявить тем, кто недавно переболел, у кого есть хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы.

Вот рекомендации, которые позволят избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе:

избегайте употребления спиртного – алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения;

не курите на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и таким образом делает конечности более уязвимыми;

носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь многослойно, при этом между слоями одежды будут прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Можно также использовать специальное термобелье. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой;

не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают.

как только вы почувствовали, что переохладились или у вас замерзли конечности, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд;

не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть – это вызовет куда более значительные повреждения кожи;

не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей – они распухнут, и вы не сможете снова одеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения. Если замерзли руки – попробуйте отогреть их подмышками;

прячьтесь от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше;

перед выходом на мороз на продолжительное время плотно поешьте – вам может понадобиться энергия.

особое внимание обращайте на состояние детей и пожилых людей. Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях функция теплорегуляции бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению и обморожениям, и это следует учитывать при планировании прогулки.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 177, комментариев: 0
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