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ФАС оценит рост цен на яйца в ХМАО

​Антимонопольщики заинтересовались ростом цен на яйца в ХМАО

ФАС оценит рост цен на яйца в ХМАО
Фото: ru.freepik.com

Управление Федеральной антимонопольной службы по Югре (УФАС) проводит проверку из-за роста цен на куриные яйца. Десяток яиц подорожал в регионе в среднем на 8-10 рублей.

«По поручению центрального аппарата ФАС России, Ханты-Мансийское УФАС России отправило запросы компания-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию. На основании полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. В случае выявления нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры антимонопольного реагирования», - цитирует Ugra-tv замруководителя УФАС по ХМАО Владимира Тимиргалиева.

Рост цен на яйца зафиксирован и в других российских регионах. Данным фактом заинтересовались в правительстве РФ. Вице-премьер Виктория Абрамченко потребовала от профильных министерств изучить возможность наращивания производства куриных яиц и мяса кур для удовлетворения потребностей внутреннего рынка РФ. Минсельхоз России предложил рассмотреть вопрос об установлении временного запрета на экспорт данной продукции за пределы страны.

Рост цен на яйца в ХМАО зафиксировали еще в конце ноября. Сильнее всего продукция подорожала в Белоярском районе - почти на 30%.


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Сегодня в 14:10, просмотров: 396, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 15:18
Управление Федеральной антимонопольной службы по Югре (УФАС) проводит проверку из-за роста цен на яйца. Мужчины в шоке.

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