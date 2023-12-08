Югра полностью внедрила новый инвестиционный стандарт

Совместное заседание советов по инвестициям, малому среднему предпринимательству и социально-экономическому развитию провела губернатор Югры Наталья Комарова. Одной из ключевых тем стало внедрение муниципального инвестиционного стандарта, способствующего поддержке новых инвестиционных проектов на территории автономного округа.

«Стандарт мы разрабатывали в соответствии с методическими рекомендациями министерства экономического развития России. По сути, такой инструмент призван обеспечить единые стандарты, «бесшовность» системы сопровождения инвестиционных проектов на всех уровнях», – отметила Наталья Комарова. Директор департамента экономического развития и замгубернатора Югры Сергей Афанасьев уточнил, что на данный момент стандарт внедрен во всех 22 муниципалитетах Югры.

В рамках заседания также было затронуто развитие инновационного и технологического предпринимательства в округе. По словам руководителя проектов Ассоциации инновационных регионов России Дмитрия Митрошина, в Югре создана комплексная инфраструктура поддержки инновационной деятельности, что способствует развитию высокотехнологичного бизнеса.

Особое внимание было уделено научно-технологическому центру «ЮНИТИ ПАРК», строительство которого идет по поручению президента России. Центр будет способствовать укреплению энергетического и технологического суверенитета страны. В рамках проекта запланированы работы по разработке технологий в различных сферах, включая беспилотные транспортные системы и здоровьесбережение.