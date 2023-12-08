В школах Югры проведут проверки после трагедии в Брянске

Школы Югры проверят на безопасность после трагедии в Брянске. О контроле системы готовности сообщила телеканалу «N1» уполномоченный по правам ребенка в округе Людмила Низамова.

«Происшествия, которые носят такой трагический характер, влекут за собой проверку системы готовности в обязательном порядке. Я бы здесь очень внимательно смотрела, откуда ребенок получает информацию. Не только его прямое воздействие в школе, но еще и что читают наши дети», − поделилась Низамова.

Напомним, что ранее в Брянске восьмиклассница открыла стрельбу из помпового ружья, которое взяла у отца. В происшествии погибла одна девочка, пятеро человек − получили ранения. Сама 14-летняя школьница застрелилась. На сегодняшний день устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего, рассказали в СК РФ по Брянской области.