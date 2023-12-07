В Ханты-Мансийске проходит турнир Специальной Олимпиады России

В Ханты-Мансийске стартовал турнир Специальной Олимпиады России, собравший более 120 спортсменов в возрасте от 12 до 22 лет с особенностями ментального развития из различных регионов России. Мероприятие, проходящее при поддержке правительства Югры и программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Турнир включает настольный теннис, плавание и боччу (спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу).

«Наши спортсмены выступают на турнирах Специальной Олимпиады с 2012 года и побеждают в них, – отметила губернатор Югры Наталья Комарова. – Так, в январе 2023 года югорчане выступили на Единых Играх Специальной Олимпиады в Казани, где участвовали более 1500 атлетов. 17 наших спортсменов привезли домой 26 медалей. В этом году мы впервые принимаем этот турнир и ответственно подошли к организации соревнований. Постоянно были на связи с оргкомитетом турнира, чтобы выдержать все стандарты в части безопасности участников, наличию спортивного инвентаря, готовности площадок».

Участникам турнира также предлагается насыщенная культурная программа, включая экскурсии по Ханты-Мансийску и мастер-классы. Особый акцент сделан на вовлечение атлетов в творческие процессы: они участвовали в создании художественных работ на спортивную тематику.

«Основная цель Специальной Олимпиады России — через занятия спортом помочь взрослым и детям с нарушением интеллекта адаптироваться к жизни в обществе. Не менее важная цель — помочь обществу принять людей с особенностями развития, понять их и проникнуться уважением к ним и поддержать их семьи», – подчеркнула президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.