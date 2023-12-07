Масочный режим ввели в школах Нижневартовска из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

В школах Нижневартовска ввели масочный режим для сотрудников и родителей учеников. Такое решение принято на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба администрации города в официальном телеграм-канале.

«По информации Роспотребнадзора, за последнюю неделю количество заболевших граждан в сравнении с предыдущей неделей увеличилось на 13,8%. Эпидпорог ОРВИ и гриппа выше средних многолетних показателей на 34,8%. Чтобы не допустить дальнейшего роста заболевших, вводятся дополнительные противоэпидемические ограничительные мероприятия», - сказано в сообщении.

Также в период с 7 по 13 декабря вводятся ограничения по проведению массовых, культурных, спортивных мероприятий в закрытых помещениях образовательных организаций. В детсадах должна быть обеспечена групповая изоляция, а ученики школ - переведены на так называемое классное обучение, когда за каждой группой учеников закрепляется определенный кабинет.

Руководителям предприятий Нижневартовска рекомендовано ввести дополнительные меры профилактики в своих коллективах и соблюдать масочный режим. В случае простуды кого-то из сотрудников – направлять к доктору.