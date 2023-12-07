Югра отметит свой день рождения на выставке-форуме «Россия»

В рамках празднования дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которое ежегодно проходит 10 декабря, на международной выставке-форуме «Россия» в Москве запланирован ряд праздничных мероприятий. Они пройдут на стенды региона на ВДНХ с 8 по 10 декабря 2023 года.

Основным событием станет Международный турнир по быстрым шахматам «Игра началась!», в котором примут участие команды Югры и Монголии. Турнир, запланированный на 8 декабря в 14:00, предложит гостям не только наблюдать за увлекательной игрой, но и участвовать в автограф-сессии с международным гроссмейстером Дмитрием Яковенко.

Кроме того, посетителей ждет встреча с символом Югры – легендарным сибирским мамонтом, символизирующим богатство и уникальность региона. Участники выставки смогут сделать фото и погрузиться в историю югорской земли, познакомиться с традициями коренных народов Севера и миром древней природы.

В программе также предусмотрены просмотр кинофильма и участие в шахматном квизе, где каждый сможет проверить свои знания. Эти мероприятия позволят ближе познакомиться с культурой и традициями Югры, а также с ее вкладом в развитие спорта и искусства в России. Все это будет происходить в павильоне 75В, вход бесплатный.