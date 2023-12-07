Стойбище ханты в Сургутском районе получило наивысшую оценку tutu.ru

Родовое угодье коренных и малочисленных народов Севера – стойбище «Хантыйский дворик» семьи Кантеровых в Сургутском районе получило высокую оценку блогеров и туристических журналистов со всей России.

«Специальный знак «Это отличное место» с оценкой 9,9 из 10 возможных был вручен представителями сервиса tutu.ru в ходе «Медиаразведки», которая проходила в Югре в начале декабря», - сообщает пресс-служба администрации Сургутского района.

Стойбище «Хантыйский дворик» находится недалеко от Лянтора. Награду семье Кантеровых вручил первый заместитель гендиректора сервиса tutu.ru Игорь Сивец.

«Это место, действительно, одно из самых интересных в России. Наши тревел-эксперты – не просто люди, у них очень большая насмотренность, они путешествовали по всему миру и много, что видели. Оценка 9,9 - это колоссально высокий балл, - сказал Игорь Сивец.

Высокую оценку сервиса tutu.ru также получил хаски-центр «Югра». Журналисты и блогеры оценили его в 9,7 балла.