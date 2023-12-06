Состоялась встреча губернатора Югры и замгендиректора «Газпром нефти»

Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с заместителем генерального директора ПАО «Газпром нефть» Александром Дыбалем. «По предварительным оценкам, снижения нефтедобычи по итогам 2023 года в сравнении с предыдущим не ожидается, также сохраняются плановые показатели по налоговым поступлениям и объёму инвестиций, – сказала глава региона. – Надеемся, в 2024 году компания продолжит сопровождение высокотехнологичных проектов по трудноизвлекаемым запасам в нефтедобыче.

Особо отмечу участие компании в развитии музейных пространств в рамках программы «Родные города» – системы вечернего освещения галереи Геннадия Райшева, взаимодействия с другими музеями окружного центра по обустройству пространств и помещений».

Кроме того, Наталья Комарова анонсировала проведение межрегионального турнира Специальной Олимпиады России в Югре, подчеркнув важность создания возможностей для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Александр Дыбаль подчеркнул стремление компании к повышению привлекательности территорий и актуализации содержания реализуемых проектов, включая обустройство общественных пространств и объектов социальной инфраструктуры.

В рамках сотрудничества с правительством Югры, «Газпром нефть» реализует шесть проектов в регионе. Один из них – строительство технологического центра компании в Ханты-Мансийске, работы по которому ведутся согласно установленному графику. К концу 2024 года планируется завершение строительства центра.