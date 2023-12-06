В Югре открыты новые объекты здравоохранения и водоснабжения

Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередное заседание координационного совета по строительству, влияющему на показатели нацпроектов. На этот раз было несколько хороших новостей.

«28 ноября выдано разрешение на ввод в эксплуатацию в Нижневартовске центральной окружной больницы на 1 100 коек блока Е», – рассказал директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры Матвей Каров. Этот комплекс помещений предназначен для приготовления, доставки и раздачи пищи пациентам и персоналу, а также там располагается прачечная на 1,3 тонны сухого белья в смену. Глава Нижневартовска и представители общественных организаций высоко оценили качество работ и соответствие объекта запросам населения.

В Сургутском районе открылась новая врачебная амбулатория в сельском поселении Локосово, благодарность за которую выразила общественник Дилара Жукова.

В рамках проекта «Чистая вода» в Нефтеюганске получено разрешение на ввод в эксплуатацию фильтровальной станции, обеспечивающая население качественной питьевой водой. Также начала работу новая канализационная насосная станция в Сургуте и водозаборное очистное сооружение в Федоровском.

Наталья Комарова подчеркнула, что все объекты построены в соответствии с поставленными требованиями и являются важными для улучшения качества жизни жителей региона.