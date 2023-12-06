В ГИБДД ХМАО напомнили о дорожных нюансах в морозную погоду

В ХМАО в ближайшие дни ожидаются морозы ниже -30 градусов. В связи с этим в ГИБДД региона напомнили водителям о правилах поездок в холодную погоду.

В ведомстве рекомендовали ограничить выезды, особенно на дальние расстояния. Тем, кто все же планирует поездки, следует проверить техническое состояние автомобиля, а также иметь при себе необходимый запас топлива, продуктов питания, теплую одежду и надежные средства связи.

«Понижение температуры вызывает образование гололедицы, в связи с чем водитель должен управлять автотранспортом спокойно, без резкого маневрирования, держа максимально безопасную дистанцию до впереди движущихся транспортных средств и боковой интервал», - подчеркнули в пресс-службе ГИБДД.

В случае непредвиденных обстоятельств на загородных трассах необходимо позвонить и сообщить о случившемся по номеру телефона вызова экстренных служб реагирования - 112.