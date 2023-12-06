В Югре отменили несколько автобусных рейсов из-за морозов

В ХМАО из-за сильных морозов отменили несколько междугородних автобусных рейсов из Нижневартовска в другие населенные пункты. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе городского автовокзала.

«Из-за сильных морозов сегодня отменен ряд автобусных рейсов по направлению Нижневартовск - Радужный, а также в Покачи, Аган и Новоаганск», - сказал собеседник агентства.

График движения транспорта на завтра и последующие дни пока не известен. На автовокзалах Ханты-Мансийска и Сургута изменений нет.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Погода», температура воздуха в Нижневартовске составляет -33 градуса, ощущается как -40. В Радужном и Покачах еще холоднее - до -35 градусов.