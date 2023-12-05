3,2 млрд рублей получат муниципалитеты ХМАО на ремонт дорог

Власти Югры увеличили финансирование на ремонт муниципальных дорог в 2024 году. Муниципалитеты получат 3,2 млрд рублей, уточнила губернатор региона Наталья Комарова во время обращения к жителям.

«Глава региона также сообщила, что в этом году в округе отремонтировали 53,7 км дорог, ввели в эксплуатацию мостовой переход через протоку Чеускино на автомобильной дороге Нефтеюганск – левый берег реки Обь. Завершена реконструкция автодороги Сургут – Лянтор. Построено 2,64 км дорог местного значения», - пишет телеграм-канал «Югра официально».

Также в ХМАО продолжается строительство второго мостового перехода протяженностью 45,56 км через Обь в районе Сургута.

По данным Федеральной службы государственной статистики, Югра находится на втором месте по качеству дорог в России. 86,5% региональных трасс соответствуют нормативным требованиям.