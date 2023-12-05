Заболеваемость ОРВИ и гриппом в ХМАО выше эпидпорога почти на 80%

В Югре за неделю с 27 ноября по 3 декабря заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 12,4%. Эпидемический порог превышен на 78,6%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«В территориальной структуре доминирует население Сургута и составляет 35% (на 47 неделе - 37,4%) Нижневартовска – 15,3% (на 47 неделе – 14,2%), Нефтеюганска – 7,8% (на 47 неделе - 9,1%). Рост заболеваемости отмечается в 17 муниципальных образованиях округа. Наибольший рост отмечается в Сургутском районе, Нягани, Мегионе», - сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что заболеваемость коронавирусом в округе осталась на уровне предыдущей недели. У большинства заболевших (98,6%) наблюдались симптомы ОРВИ, еще у 1,4% пациентов диагностировали пневмонию.